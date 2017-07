Kamila Gasiuk-Pihowicz liderką młodej opozycji. Ma szansę zastąpić Ryszarda Petru?

Czwartek, 20 lipca. Pod Pałacem Prezydenckim trwa największa manifestacja od początku batalii o Sąd Najwyższy. Tym razem do zgromadzonych dołączają politycy opozycji. Protestujący oklaskują polityków, ale raczej chłodno. Wyjątek robią dla Kamili Gasiuk-Pihowicz. Żaden partyjny lider nie dostaje takiej owacji, jak ona. Porównywalne brawa dostaje jeszcze tylko Borys Budka z PO. Później tłum na zmianę skanduje imiona: „Kamila” i „Borys”. Dwa dni wcześniej Gasiuk-Pihowicz reprezentuje Nowoczesną w czasie sejmowych debat dotyczących kontrowersyjnych reform w sądownictwie. W pewnym momencie Jarosław Kaczyński mówi do niej: „Won!”. Posłanka podchodzi do mównicy, wali pięścią w blat i krzyczy: – Obraził pan kobietę!

Liderka

W Nowoczesnej spekuluje się, że ambicją Gasiuk-Pihowicz jest zastąpienie Ryszarda Petru na stanowisku partyjnego lidera. – On zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w ugrupowaniu odsuwa ją od najistotniejszych spraw – mówi nasz informator. Podobno posłanka chciała zostać kandydatką na prezydenta Warszawy, ale Petru się na to nie zgodził, lansując swego zaufanego współpracownika Pawła Rabieja. – Kamila popłakała się wtedy ze złości – wspomina nam jeden z polityków. Ewa Lieder, posłanka Nowoczesnej, a prywatnie koleżanka Gasiuk-Pihowicz, zaprzecza. – Nic mi nie wiadomo, żeby Kamila miała takie polityczne plany – mówi. I chwali ją za jej polityczne zaangażowanie: – Jest typem liderki. Od początku się wybijała. Poza tym jest zadaniowa. Skupia się na problemie i walczy do ostatniej kropli krwi – mówi Lieder. Posłankę chwali też Mirosław Pampuch, poseł Nowoczesnej: – Nadaje się do najwyższych stanowisk. Sama Gasiuk-Pihowicz nie chce rozmawiać o swoich politycznych planach. – Nie spekulujmy o personaliach, gdy trwa walka o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości – ucina dyplomatycznie.