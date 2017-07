Streżyńska uderza w ustawę Błaszczaka i wymienia jej słabe punkty

10 maja 2016 r. rząd przyjął projekt tzw. ustawy antyterrorystycznej, której jednym z głównych założeń jest zwiększenie koordynacji działań służb oraz doprecyzowanie zasad koordynacji między nimi. Jedną ze zmian było wprowadzenie obowiązku rejestracji sprzedaży kart pre-paid. Ich dotychczasowi posiadacze musieli przekazać operatorowi swoje dane w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie. Natomiast nowi nabywcy tych kart są zobowiązani do podawania swoich danych.

Na początku czerwca poseł Adam Ołdakowski z Prawa i Sprawiedliwości wystosował interpelację, w której zwrócił uwagę na fakt, że system rejestracji pre-paid może być nieszczelny.