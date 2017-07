Takie premie dostają współpracownicy premier Szydło. Długa lista nagrodzonych

Okazuje się, że najbliżsi współpracownicy premier Beaty Szydło, oprócz normalnej pensji mogą liczyć również na wysokie nagrody. „Fakt” ustalił, że 2494 zł nagrody dostali: premier Beata Szydło, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, szefowa KPRM Beata Kempa, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk oraz szefowa gabinetu politycznego Elżbieta Witek.

Lista nagrodzonych jest dłuższa

Ponadto nieco niższe nagrody w wysokości 2021 zł mieli otrzymać: Pełnomocnik Rządu ds. Dialogu Międzynarodowego Anna Maria Anders, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Adam Lipiński, sekretarz stanu Maciej Małecki, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności Jarosław Pinkas, sekretarz do spraw parlamentarnych Grzegorz Schreiber, sekretarz stanu Paweł Szefernaker, sekretarz stanu Maciej Wąsik Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Mikołaj Wild oraz rzecznik prasowy rządu Rafał Bochenek.