Makłowicz będzie gotował, ale w innej stacji. „Dostałem multum listów”

Makłowicz w rozmowie z dziennikiem „Fakt” przyznał, że cieszy się, iż w kanale grupy TVN będzie mógł prowadzić podobny program do tego, który przez prawie 20 lat prezentował na antenie TVP. – Dostałem multum listów z zachętą do kontynuowania podróży i dalszego pokazywania świata od kuchni, czyli ludzie chcą nadal me peregrynacje oglądać – stwierdził. Makłowicz w swoim nowym programie, który jesienią pojawi się na ekranach odwiedzi m. in. Ukrainę, Austrię i Serbię.

W marcu Robert Makłowicz poinformował na Facebooku, że jego program „Makłowicz w podróży” został zdjęty z TVP. „Dostarczono mi przed chwilą kurierem urzędowe pismo, w którym TVP odstępuje od umowy na realizację cyklu »Makłowicz w podróży« z chwilą odebrania epistoły. To oznacza, że po prawie dwudziestu latach me programy niebawem znikną z anteny telewizji publicznej, a niektóre nakręcone już premierowe odcinki nie zostaną przez nią kupione i wyemitowane” – pisał krytyk kulinarny.

W dalszej części wpisu Makłowicz wyjaśniał, że domaga się wycofania spotu TVP, w którym zmanipulowano jego wypowiedź, którą – jak napisał – „umieszczono w kontekście bieżącej polityki, której lepkiego jęzora starałem się w swej telewizyjnej aktywności unikać, jak pocałunku śmierci”. Na koniec Makłowicz stwierdza, że po całej sytuacji pozostał „gorszy absmak niźli po konsumpcji płucek na kwaśno w barze dworcowym za Gomułki”.