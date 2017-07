Prezydent Andrzej Duda odznaczył powstańców. „Z całego serca chciałem za tę postawę podziękować”

W przeddzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Andrzej Duda odznaczył jego uczestników oraz osoby zasłużone dla upamiętnienia tego zrywu. – To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę się z Państwem spotkać – bohaterami tamtych dni, bohaterami mojego życia, ale i bohaterami życia Rzeczypospolitej, nie tylko tej współczesnej – mówił Andrzej Duda.

– Od tamtego właśnie momentu ‒ tak jak było to już dzisiaj powiedziane i jak było powiedziane wielokrotnie – powstanie być może nie osiągnęło zwycięstwa militarnego, ale wpisało się w wielką polską historię – zaznaczył prezydent. – Z całego serca chciałem Wam za tę postawę podziękować i jeszcze raz wyrazić radość, że możemy się spotkać właśnie tutaj – na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Wspaniałego dzieła, największego pomnika, jaki został w Polsce, w Warszawie, zbudowany Waszemu bohaterstwu i tej wielkiej idei wolnej ojczyzny – dodał Andrzej Duda. – Jest to wielkie dzieło – dom, gdzie powstańcy są gospodarzami – stworzone przez prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, gdy był prezydentem Warszawy, który marzył o tym, że ten obiekt musi w końcu powstać właśnie po to, żeby Polska nigdy nie zapomniała o swoich bohaterach – wskazał.

W trakcie uroczystości, która odbyła się w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, wzięli udział prezydent Andrzej Duda, ministrowie KPRP, prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz powstańcy. Prezydent w trakcie uroczystości wręczył odznaczenia państwowe powstańcom oraz osobom zasłużonym dla dzieła upamiętniania Powstania Warszawskiego.