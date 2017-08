Rzecznik PiS: Radosław Sikorski dzisiaj jest no-name’em

Beata Mazurek poinformowała, że Prawo i Sprawiedliwość spodziewało się takiej decyzji Sądu Najwyższego. – Uważam, że dobrze się stało, że Sąd Najwyższy zawiesił swoje postępowanie. Prezydent miał prawo zastosować prawo łaski, zdaniem wielu prawników może to robić w dowolnym momencie. Poczekajmy teraz na to, co powie na to Trybunał Konstytucyjny – dodała.

Rzecznik mówiła też o głośnym wywiadzie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla tygodnika „Sieci Prawdy” (wcześniej „wSieci” – red.) mówił m.in., że Andrzej Duda nie ma zbyt wielkiego doświadczenia politycznego. „Polacy wyczuli, że to kolejny teatr. W tym kontekście zasadnicze pytanie brzmi jeszcze bardziej dramatycznie: albo prezydent przejdzie do historii jako, wcale nie przesadzam, wielka postać, jako jeden z przywódców dobrej zmiany, jako człowiek, który przyczynił się do budowy silnego, uczciwego polskiego państwa, albo polegniemy. Pierwszy polegnie pan prezydent i co najwyżej będzie mógł się w przyszłości cieszyć rolą młodego komentatora z własną ochroną. To jest w finale wybór między wielkością a groteską. Ja wierzę, że mądrość, odwaga i męstwo zwyciężą. Andrzej Duda mimo wielkiej presji da radę. W polityce warto mieć charakter. Pokazał to choćby Viktor Orbán, który nie przejmował się demonstracjami, krytyką czy próbami ośmieszania, ale zmieniał kraj wbrew europejskiemu establishmentowi i jego liderom. Większość rodaków jest mu wdzięczna za odwagę” – mówił Ziobro w opublikowanym przez tygodnik fragmencie rozmowy.

Pytana o sprawę, Mazurek podkreśliła, że „Zbigniew Ziobro to Solidarna Polska, a nie Prawo i Sprawiedliwość” . – Prezes wszystkie wywiady przyjmuje ze stoickim spokojem, bo taką ma naturę. Natomiast nie odmawia wypowiedzi nikomu i niczyjej wypowiedzi pewnie poza politykami PiS nie recenzuje. Przypomnę, że Zbigniew Ziobro to Solidarna Polska, a nie PiS – zaznaczyła.