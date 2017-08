Minister rozdawał koperty dziennikarzom. Ich zawartość pochodziła... z litrowego słoika

Wyjątkowy przebieg miała konferencja prasowa z udziałem ministra środowiska. Jan Szyszko przywiózł z Puszczy Białowieskiej słoik pełen korników. Szkodnikami postanowił podzielić się z przedstawicielami mediów. Wiceminister Andrzej Konieczny trzymał korniki w litrowym słoiku i łyżeczką wydzielał je do kopert, które wręczono dziennikarzom. – Kornik drukarz, który w wyniku masowego rozmnożenia zagraża Puszczy Białowieskiej – oznajmił wiceminister jednocześnie wręczając koperty z nietypowym prezentem. Zdjęcie z zawartością koperty od ministra opublikował na Twitterze m.in. dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski.

Słoik z kornikami prezentował też szef resortu środowiska. – To jest zbiór z jednej pułapki. Ta ilość tego osobnika wystarczy, żeby zabić tysiąc drzew. Od zeszłego roku do chwili obecnej w pułapki feromonowe odłowiono 1200 litrów. To jest według szacunków około 48 milionów osobników.

W piątek 28 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. 31 lipca Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat w tej sprawie, gdzie przypomina, że tuż przed decyzją TSUE, tj. 21 lipca resort otrzymał wniosek o zastosowanie środka wstrzymującego działania w puszczy, na który odpowiedź miał czas do 4 sierpnia.