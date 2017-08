2 miesiące aresztu dla podejrzanych o napaść na operatora Polsat News

Sąd zdecydował o dwumiesięcznym tymczasowym areszcie dla dwóch podejrzanych o pobicie operatora Polsat News. Sąd swoją decyzję argumentował tym, że osoby podejrzane mogą na wolności utrudniać postępowanie karne, np. uzgadniając wspólną wersję przebiegu całego zdarzenia.

Jak przekazał Polsat News prokurator Jan Andrejczuk z Prokuratury Rejonowej w Hajnówce, śledczy zebrali obszerny materiał dowodowy w sprawie ataku na operatora Polsat News. – Należy jedynie ten materiał uzupełnić, dlatego okres tymczasowego aresztowania wynosi 2, a nie 3 miesiące – oznajmił prokurator Andrejczuk. Zaplanowane są przesłuchania świadków, którzy widziały przebieg tego zdarzenia. Mogą być one kluczowe, ponieważ zeznania podejrzanych stoją w sprzeczności z zeznaniami pokrzywdzonego.

Do zajścia doszło 29 lipca w sobotę w Puszczy Białowieskiej. Jak wynika z relacji operatora Polsat News, ktoś chciał potrącić go samochodem. Kiedy schronił się wśród drzew, jak relacjonował, został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich uderzył go w głowę i powalił na ziemię, drugi ukradł mu kamerę. Później mężczyźni wyrzucili zniszczoną kamerę w krzaki, zaginęły za to baterie i karty pamięci. Wezwana na miejsce policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 22 i 47 lat, podejrzanych o napaść.