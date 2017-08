Kraków: Pobili kelnera i zdemolowali lokal, bo otrzymali za wysoki rachunek

Do zdarzenia doszło w jednym z lokali na krakowskim Rynku. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że w restauracji znajduje się grupa sześciu mężczyzn, którzy zachowują się agresywnie. Z relacji zgłaszającego wynikało, że klienci nie chcą zapłacić rachunku za kolację oraz alkohol. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, mężczyźni próbowali uciec z lokalu. W wyniku policyjnego pościgu zatrzymano cztery osoby. Okazało się, że są to obywatele Irlandii, którzy przyjechali do Krakowa na weekend. Wszyscy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Kilka godzin później zatrzymano pozostałych dwóch uciekinierów – mężczyźni w obawie przed zatrzymaniem ukryli się w hotelu.

Z ustaleń policji wynika, że mężczyźni zjedli kolację oraz wypili alkohol. Gdy kelner przyniósł rachunek okazało się, że wystawiona kwota nie odpowiada klientom. Postanowili oni zapłacić tylko połowę wskazanej kwoty tzn. 200 złotych. Gdy kelner oznajmił, że muszą w całości pokryć koszty imprezy, mężczyźni stali się agresywni. Zaczęli rozbijać okna w lokalu, przewracali krzesła, stoliki w rezultacie dotkliwie pobili interweniującego kelnera. Pracownik restauracji był przytrzymywany przez jednego z nich, który do gardła przyłożył mu wystające ostrze z rozbitej szklanki i groził pozbawieniem życia.

W sumie mężczyznom postawiono 5 zarzutów w tym m.in. pobicia, zniszczenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę.