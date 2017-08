Nowe ustalenia w sprawie abonamentu RTV. Duże rodziny zapłacą więcej

Z informacji dziennikarzy wynika, że urzędnicy Ministerstwa Kultury chcą, aby abonament radiowo-telewizyjny był doliczany do podatku PIT.

Oznacza to, że opłatą za media publiczne zostanie obciążona każda osoba, nie tylko ta, na którą zarejestrowany jest telewizor. Przykładowo, jeśli

w jednym domu mieszkają rodzice oraz pracujące pełnoletnie dziecko, wówczas abonament będą musiały zapłacić wszyscy trzej członkowie rodziny. W przypadku rolników opłata zostanie doliczona do składek KRUS. Zmianie ulegnie jednak stawka opłaty abonamentowej. Zamiast dotychczasowej kwoty 22,7 za miesiąc, resort kultury chce, aby opłata wynosiła 8 złotych miesięcznie. Wiceminister kultury Paweł Lewandowski powiedział w rozmowie z „Faktem” , że wpływy z abonamentu nie przekroczą wówczas 3 miliardów złotych, co sprawi, że Unia Europejska nie będzie mogła zakwalifikować nowej opłaty jako niedozwolonej pomocy publicznej.

Wprowadzenie sprawnego systemu poboru opłaty abonamentowej jest jednym z priorytetów urzędującego ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera Piotra Glińskiego. W roku 2016 abonament zapłaciło co trzecie zobowiązane do tego gospodarstwo domowe. Nowe regulacje zakładają, że abonament ściągać będzie Poczta Polska. Jeden z przepisów zakłada, że prywatni operatorzy telewizji będą mieli obowiązek przekazania Poczcie Polskiej danych klientów, którzy płacą za dostęp do kanałów telewizyjnych. To właśnie Poczta Polska będzie bowiem odpowiedzialna za pobór abonamentu RTV. Na zasadzie domniemania posiadania odbiornika telewizyjnego, poczta będzie występować o zapłacenie zaległego abonamentu. Obowiązku tego będzie można uniknąć pod warunkiem dobrowolnej zgody na zapłacenie abonamentu za pół roku z góry.