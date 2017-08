Morawiecki: Deficyt budżetowy wyniesie w tym roku poniżej 50 mld złotych

– Deficyt budżetowy będzie bardzo niski w tym roku i to jest ogromne osiągnięcie, ponieważ w 8 latach rządów naszych poprzedników sześć razy on przekraczał 3 proc. PKB, a niekiedy sięgał 8 proc. Mamy cały czas deficyt, ale on będzie prawdopodobnie niższy w tym roku niż 50 mld zł, czyli niższy niż 2,5 proc. PKB – powiedział Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla TV wPolsce.pl.

– Proszę pamiętać, że w tym samym czasie przekazaliśmy ludziom ok. 50 mld zł w różnych wydatkach solidarnościowych i społecznych. Ja się z tego bardzo cieszę, bo wyeliminowaliśmy ogromne pokłady biedy i to jest niezwykła wartość gospodarcza i społeczna – dodał wicepremier.

Mateusz Morawiecki poinformował też, że zwroty VAT na I półrocze, porównując rok do roku, są wyższe o ok. 12-13 mld zł, czyli o ok. 18 proc. – Porównujemy - mówiąc kolokwialnie - jabłka z jabłkami, bo jest rzeczywiście trochę zakłóceń, ale one wynikają np. z tego, że dla dużych firm przyspieszyliśmy czas zapłaty VAT-u, skróciliśmy okres z kwartalnego do miesięcznego; również w listopadzie i grudniu dokonaliśmy częściowo przyspieszonych zwrotów, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, żeby im było łatwiej. Zresztą w grudniu, listopadzie, październiku tego roku zrobimy coś bardzo podobnego, dlatego ta porównywalność VAT-u będzie niemalże 100-procentowa – wskazał minister.

Ministerstwo Finansów podało wcześniej, że według szacunkowych danych w budżecie państwa na koniec czerwca br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 5,9 mld zł. Wzrost dochodów z podatku VAT wyniósł w tym okresie 28,1proc. r/r (tj. ok. 17,6 mld zł).