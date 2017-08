USA: Znany polski DJ przemycał kokainę w żołądku

Sąd potraktował Polaka łagodnie, ponieważ podczas procesu przyznał się do winy i współpracował z prokuraturą. Według amerykańskiego prawa Waldemarowi W. grozić mogło aż 40 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 4 września 2016 r. Mężczyzna chciał przemycić pół kilograma kokainy z Trynidadu do Finlandii. 46-latek zasłabł na lotnisku w Miami, gdy czekał na przesiadkę na samolot lecący do Europy. Okazało się, że woreczki wypełnione kokainą, zaczęły pękać w jego żołądku. W szpitalu przyznał się, że polknął 53 woreczki z narkotykami i od razu trafił na stół operacyjny.

Waldemar W. jest znanym polskim DJ, który współpracował m.in. przy festiwalu Sunrise czy Paradzie Równości.