Życzył Kaczyńskiemu śmierci, nazwał go „głupim gnojem” i „łajdakiem”. Poseł PiS zawiadamia prokuraturę

„Z całego serca życzę temu łajdakowi jak najszybszej śmierci - ten głupi gnój niszczy naszą Ojczyznę” – napisał 27 lipca 2017 roku Michał Setlak na Twitterze. „Przyjaciele doradzają mi, abym przeprosił za życzenia śmierci dla Jarosława Kaczyńskiego. NIE!!! To wróg Ojczyzny, który niszczy Polskę” – dodał 28 lipca.

Mowa nienawiści

„Umieszczenie przytoczonego powyżej komentarza w Internecie ma, bez wątpienia, charakter publiczny i powinno być traktowane, jako nawoływanie do popełnienia przestępstwa określonego w art. 119 Kodeksu karnego” – tłumaczy w uzasadnieniu zawiadomienia Jan Mosiński.

„Komentarz autorstwa Michała Setlaka, należy zaliczyć do »mowy nienawiści« – pojęcie to obejmuje np. wypowiedzi ustne i pisemne, rysunki, utwory muzyczne, które lżą, oskarżają, wyszydzają i poniżają grupy i jednostki z powodów takich jak przynależność polityczna, rasowa, etniczna, religijna itd”. – zaznaczył dalej. Jak dodaje, „wypowiedź Michała Setlaka odnosząca się do Jarosława Kaczyńskiego jest powszechnie publikowana i komentowana nie tylko na Twitterze, ale również na wielu poczytnych portalach”.

„Kuriozalne zawiadomienie”

Do złożonego przez posła Prawa i Sprawiedliwości zawiadomienia odniósł się już na Twitterze Michał Setlak.