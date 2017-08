TVP oskarża fundację o handel bronią. „Ku*wa, no nie manipulujcie aż tak”

TVP w sensacyjnych tytułach i paskach u dołu ekranu oskarża Fundację Otwarty Dialog o produkcję broni, która zdaniem dziennikarzy Telewizji Polskiej miałaby być wykorzystana do obalenia polskiego rządu. Już w rozwinięciu artykułów pojawiają się informacje o tym, że ową „bronią” są w rzeczywistości jedynie kamizelki kuloodporne, hełmy czy ochraniacze twarzy. Z pasków TVP widzowie dowiadują się jednak czegoś zupełnie innego. „Generał z zarzutami współpracy z FSB dał zgodę na produkcję broni fundacji, która chce obalić rząd” – czytamy.

„Broń” produkowana przez fundację służyła w rzeczywistości Ukraińcom walczącym z prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Kamizelki i hełmy zgodnie z zasadami koncesji nie były nawet przez chwilę składowane na terenie Polski. Zapraszaniu do studia TVP Info „eksperci” spekulują tymczasem, że „broń” mogła być szykowana do zamachu stanu w Polsce.

Kampania TVP wymierzona przeciwko fundacji zdaniem licznych komentatorów poszła za daleko. Zdecydowany głos w sprawie zabrał na Twitterze dziennikarz „Gazety Polskiej” Wojciech Mucha. „Bardzo poważny ten #fakenews z rzekomym handlem bronią. Oddala od istoty problemu Otwartego Dialogu i docelowo skompromituje sprawę” – napisał. „I teraz redaktor @tvp_info podprowadził Króla, że to «wyposażenie partyzantki miejskiej». K***a, no nie manipulujcie aż tak” – apelował do pracowników TVP Info. Napisał też dłuższy tekst na Facebooku, w którym starał się dokładnie wyjaśnić wszystkie niejasności.

O sprawie na Facebooku napisali też pracownicy Fundacji Otwarty Dialog. „Rzadko się zdarza, tym bardziej doceniamy. Bo choć Wojciech Mucha dziś w obozie «dobrej zmiany», to jednak znamy się z dobrej strony. Ukraina łączyła zawsze dotąd ponad podziałami. Polityków PO i PiS, Gazeta Wyborcza i Telewizja Republika. Majdan i Ukraińców wspieraliśmy wszyscy. Dziś niestety dla mediów prorządowych, Majdan stał się «jądrem ciemności»i (cytując Michał Karnowski) i ponadnarodowym spiskiem sił wrogich Polsce” – możemy przeczytać.