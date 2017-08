Najnowszy sondaż prezydencki: Zdecydowany lider i Petru lepszy od Mariana Kowalskiego zaledwie o 0,3 pkt proc.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że obecny prezydent może liczyć na poparcie 36,2 proc. ankietowanych. Jego najpoważniejszego kontrkandydata – Donalda Tuska w lipcu poparłoby 20,5 proc. respondentów. Na trzecim miejscu znalazł się Robert Biedroń. Na prezydenta Słupska swój głos chciało oddać 16,3 proc. badanych.

Gorsze wyniki zanotowali pozostali kandydaci obecni w zestawieniu IBRiS. Gdyby na start w wyborach prezydenckich zdecydował się Paweł Kukiz, poparłoby go 7,7 proc. badanych. Na lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza swój głos chce oddać 4,1 badanych, a na Janusza Korwin-Mikkego 2,6 proc. ankietowanych. Powodów do zadowolenia nie może mieć Ryszard Petru, na którego obecnie głosować chce 1,5 proc. badanych. Co ciekawe, to tylko o 0,3 pkt proc. więcej niż na Mariana Kowalskiego, który w 2015 roku startował z rekomendacji Ruchu Narodowego.

Duda lepiej niż PiS

„Rzeczpospolita” zestawia wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego z rezultatami wczorajszego badania partyjnych preferencji wyborców przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu. Przypomnijmy, że PiS uzyskał w nim 32,3 proc. poparcia, a więc mniej niż Andrzej Duda w sondażu prezydenckim.