Oszuści podawali się za policjantów. Rozpoznajesz ich?

Policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu prowadzą postępowania w sprawie oszustw metodą „na policjanta”. W trzech różnych zdarzeniach pokrzywdzeni przekazali w sumie oszustom blisko 40 tysięcy złotych.

Do pokrzywdzonych dzwonili mężczyźni, który podając się za policjantów CBŚP, pod pretekstem prowadzonej akcji przekonywali do wypłacenia z banku oszczędności i przekazania ich rzekomym policjantom. Miało to zapobiec stracie przez pokrzywdzonych pieniędzy i pomóc w zatrzymaniu przestępców.

Kamera monitoringu zarejestrowała wizerunek jednego z prawdopodobnych sprawców tego przestępstwa. Poza tym policja opublikowała portrety pamięciowe pozostałych dwóch prawdopodobnych sprawców oszustw.

Każdy, kto rozpoznaje tych mężczyzn proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu w siedzibie jednostki przy ulicy Dzielnej 12.