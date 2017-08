Pomysł MSWiA na paszporty wywołał sprzeciw Litwy. Ukraina zapowiada interwencję. „To jest nie do przyjęcia”

Niedawno MSWiA zainaugurowało kampanię „Zaprojektuj z nami Polski Paszport 2018” mającą na celu wyłonienie motywów, które znajdą się w nowym dokumencie. Do wyboru jest 13 motywów, a ostatecznie 6 najpopularniejszych trafi do Polskiego Paszportu 2018. Można je wybierać na specjalnie stworzonej do tego stronie internetowej.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, choć projekt MSWiA dopiero został zgłoszony (stało się to 28 lipca), to już 1 sierpnia, we wtorek, litewskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało do siebie zastępcę ambasadora Grzegorza Poznańskiego w celu złożenia wyjaśnień. Stało się tak za sprawą głosowania, w którym drugie miejsce zajmuje (stan na 3 sierpnia) motyw wileńskiej Ostrej Bramy.

„Wiceminister spraw zagranicznych Litwy pan Neris Germanas poinformował pana Grzegorza Poznańskiego, że takie zamiary są niezgodne z przyjaznymi relacjami sąsiedzkimi i są uważane przez stronę litewską jako nie do przyjęcia” – brzmi odpowiedź MSZ Litwy na pytania portalu Wirtualna Polska. Jak wskazuje litewski resort, Ostra Brama znajduje się na terytorium Litwy i jej wizerunek nie powinien widnieć na „oficjalnych dokumentach innego państwa”.