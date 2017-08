Tarczyński w tureckiej telewizji o „pijanych sędziach” i wecie Dudy. „To nie jest nasz prezydent”

W wywiadzie poseł Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że „działania partii rządzącej są zgodne z konstytucją”, a „demokracja w Polsce ma się świetnie”. Polityk odniósł się też do ostatnich protestów. – To prawdopodobnie jest ta grupa społeczeństwa, która nie głosowała na PiS – stwierdził. – Cieszę się, że nikt nie strzela do tych protestujących, jak to miało miejsce podczas kadencji poprzedniego rządu, który po takich wydarzeniach mówił, że nic się nie stało, bo używali gumowych pocisków – dodał.

„To nie jest nasz prezydent”

Tarczyński wyjaśniał, dlaczego polski rząd rozpoczął prace nad reformą sądownictwa. – Mieliśmy pijanych sędziów powodujących śmiertelne wypadki drogowe czy sędziów, którzy kradli - odpowiedział. Poseł skomentował również prezydenckie weto. – To było dla nas pewnym zaskoczeniem, ale to nie jest „nasz prezydent”, na zasadzie prezydent PiS. On jest prezydentem całej Polski, niemniej jest on bliski PiS. Wielu oczekiwało, że będzie podporządkowany podpisywał ustawy, które mu dadzą – ocenił.

Polityk zauważył, że niektórzy twierdzą, iż polski rząd nie tylko próbuje wyprowadzić Polskę z UE, ale również z Układu Słonecznego. – Mogą oczywiście mówić, co chcą. Nawet bardziej głupie rzeczy można powiedzieć. Jesteśmy otwarci na dyskusję – zapowiedział.