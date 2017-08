Jest decyzja prokuratury ws. śledztwa dotyczącego zabójstwa Magdaleny Żuk

Wszczęte 5 maja 2017 roku śledztwo w sprawie zabójstwa Magdaleny Żuk, zostało przedłużone o kolejne trzy miesiące, tj. do 31 października 2017 roku.

Jak zaznacza prokuratura, prowadzone w sprawie czynności, w tym te, które zostały dotychczas wykonane, zmierzają do ustalenia wszelkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn śmierci Magdaleny Ż., zarówno co do zdarzeń, jakie miały miejsce na terenie Egiptu, jak i co do okoliczności w Polsce zaistniałych przed jej zgonem.

Przypomniano, że w toku postępowania przeprowadzono szereg czynności, począwszy od przeprowadzonej na terenie Arabskiej Republiki Egiptu z udziałem polskiego patomorfologa oraz prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze sekcji zwłok Magdaleny Ż. Sekcję zwłok kobiety przeprowadzono także również na terenie Polski. Jak podaje prokuratura, w jej trakcie pobrano materiał biologiczny do badań histopatologicznych, genetycznych i toksykologicznych, który przekazano biegłym wraz z płynem użytym do balsamowania zwłok Magdaleny Ż.

Ponad sto osób przesłuchanych

W sprawie do tej pory przesłuchano w charakterze świadków ponad sto osób, w tym pasażerów, którzy podróżowali z kobietą do Egiptu, turystów, którzy mieszkali z nią w tym samym hotelu, osoby, które widziały ją na lotnisku przed planowanym, przyspieszonym odlotem i przedstawicieli biura podróży. Przesłuchani także zostali bliscy Magdaleny Ż. - członkowie jej rodziny oraz jej partner. Prokuratura dodała ponadto, że w związku aktywnością w tej sprawie dwóch agencji detektywistycznych, przesłuchano także w charakterze świadków ich przedstawicieli.

Prokuratura informuje, że po uzyskaniu i przetłumaczeniu na język polski materiałów przekazanych przez egipskie organy ścigania, strona polska zwróciła się do nich o uzupełnienie dokumentacji. Jednocześnie prokuratura zaznacza, że do tej pory nikt nie został zatrzymany w sprawie i nikomu nie zostały przedstawione zarzuty w związku z tą sprawą.