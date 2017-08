Przystanek Woodstock. Owsiak śle ze sceny pozdrowienia dla jednego z ministrów rządu Szydło

– Przez tych kilka dni bądźmy tym najpiękniejszym kawałkiem ziemi. Kawałkiem ziemi, która nas łączy. Wszyscy, bez względu na kolor swojej filozofii, swojej religii, swojej polityki – apelował Jerzy Owsiak ze sceny.

– Daliście nam siłę, energię – zwrócił się do uczestników Przystanku Woodstock. – To także wy jesteście autorami tego festiwalu. To dzięki wam tu będzie bezpiecznie. Pilnujcie się, dzwońcie do domu, rozmawiajcie ze sobą. Niech tu będzie przez 3 dni duch przyjaźni, o którym w Polsce zapomina się. Niech tu będzie duch tolerancji, wzajemnej dyskusji – prosił.

– To wasz kraj. Ten kraj jest tak samo wasz. Dbajcie o niego. Bądźcie z niego dumni. To miejsce jest powodem do dumy. Pokażemy całemu światu, że potrafimy się bawić pięknie, wspaniale. Żeby świat nas przytulił do siebie, w tych czasach niespokojnych – podkreślił dalej.

Jak mówił Owsiak, „ekstremalna przemoc to nie jest wyjście”. – Chamówa, foch, pyskowanie do niczego dobrego nie prowadzą. Uśmiechajcie się i pokażcie wszystkim, że tu możemy się śmiać i być ze sobą – przekonywał. – I uwaga! Pozdrawiamy pana ministra, wiemy którego! – dodał na koniec, a wówczas tłum odpowiedział głośną owacją. – Co nie zabije, to wzmocni. Psy szczekają, karawana jedzie dalej! – podsumował organizator.

Spór na linii Owsiak-Błaszczak

W kontekście ministra Jerzy Owsiak najpewniej odniósł się do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Zamieszanie związane z organizacją tegorocznej edycji imprezy trwało od dłuższego czasu. Na początku czerwca Jerzy Owsiak odpowiedział szefowi MSWiA Mariuszowi Błaszczakowi, który poinformował na antenie Polskiego Radia, że organizatorzy Przystanku Woodstock nie otrzymają pozytywnej opinii służb bezpieczeństwa. „31 maja Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim wydała opinię dotyczącą tegorocznego Festiwalu. Nie jest ona – jak Pan mówi negatywna – jest ona taka sama jak rok temu” – wskazywał Owsiak.

Organizator Przystanku Woodstock przedstawił też informację o przygotowaniach i zapewnił, że wprowadzone zostały zmiany nastawione na poprawę bezpieczeństwa. Zaznaczył też, że policja zadeklarowała współpracę i poinformowała o zaangażowaniu co najmniej 1570 funkcjonariuszy. Owsiak zaprosił na imprezę ministra Błaszczaka, by na własne oczy mógł się on przekonać, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa na festiwalu.

Przystanek Woodstock

Przystanek Woodstock to letni festiwal muzyczny organizowany w dniach 3-5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Artyści występują w jego czasie na czterech scenach: Dużej, Małej, Viva Kultura i scenie ASP. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom wspierającym jej styczniowe, finałowe działania. Pierwszy festiwal odbył się w 1995 roku w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim. Na każdym Przystanku Woodstock występuje kilkadziesiąt zespołów z Polski i świata. Bardzo ważnym elementem Przystanku Woodstock jest Akademia Sztuk Przepięknych. Tam właśnie spotykają się autorytety, dziennikarze, ludzie telewizji i wielkiego świata, i rozmawiają z woodstockowiczami. Pieniądze, dzięki którym organizowany jest Przystanek Woodstock, pozyskiwane są dzięki sponsorom i środkom uzyskanym w ciągu całego roku.