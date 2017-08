Oświadczenie Prokuratury po przesłuchaniu Donalda Tuska

– Przesłuchanie Donalda Tuska odbyło się w kulturalnej, rzeczowej atmosferze. Dotyczyło ono wszelkich okoliczności związanych z nieprawidłowościami i niedopełnieniem obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym ówczesnych prokuratorów wojskowej prokuratury okręgowej w Warszawie związanej z nieuczestniczeniem w sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej na terenie federacji rosyjskiej, a także nieprzeprowadzeniem tych sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał ofiar katastrofy do Polski – zaznaczył przedstawiciel Prokuratury.

Jak mówił, „obowiązkiem Prokuratury jest wszechstronne i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy, dlatego też w toku postępowania przesłuchiwane są wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat tej sprawy i okoliczności z nią związanych” . – Przesłuchiwani byli też prokuratorzy, w tym prokurator Marek Pasionek, w związku z tym bezpośredni nadzór nad tym postępowaniem sprawuje osobiście prokurator krajowy Bogdan Święczkowski – mówił.