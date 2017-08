„Pan w złą dziurkę paluszek włożył”. Kuriozalna odpowiedź ministra na telefon dziennikarza

Stacja opublikowała na swojej stronie internetowej kilkunastosekundowe nagranie rozmowy dziennikarza z szefem resortu środowiska. Patryk Michalski zatelefonował do Jana Szyszko w sprawie odpowiedzi resortu środowiska do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O północy mija bowiem termin przesłania stanowiska Polski dotyczącego wstrzymania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.

Minister środowiska został zapytany, czy jego resort przygotował już odpowiedź dla TSUE. W katalogu odpowiedzi, jakich mógł się spodziewać dziennikarz, raczej trudno byłoby znaleźć tę, której udzielił mu minister. Po pytaniu wywiązał się bowiem osobliwy dialog:

Patryk Michalski: Panie ministrze, chciałem zapytać, czy gotowa jest już odpowiedź do....

Jan Szyszko: Do kogo pan się dodzwonił, drogi panie.

Patryk Michalski: Do pana ministra środowiska.

Jan Szyszko: Mnie się chyba wydaje, że pan w złą dziurkę paluszek włożył.

Trudno stwierdzić, co miał na myśli szef resortu środowiska, w każdym razie ostatecznie wyjaśnił on dziennikarzowi, że resort przedstawi Trybunałowi odpowiedź, w której będzie dowodził zgodności działań polskich władz z prawem Unii Europejskiej.