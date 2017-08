Czarnecki: Tusk nie jest człowiekiem odważnym i nie pokusi się o konfrontację z Dudą

Według Ryszarda Czarneckiego z Prawa i Sprawiedliwości, wizyty Donalda Tuska w prokuraturze pokazują, że nie ma w Polsce „świętych krów”. Europoseł odrzuca tym samym oskarżenia o osobistą zemstę Jarosława Kaczyńskiego na Tusku. Przypomniał, że na byłym premierze ciąży odpowiedzialność za niedopilnowanie transportu ciał ofiar katastrofy smoleńskiej i dopuszczenie do zamiany ciał oraz bałaganu w trumnach. – Jeżeli to pana premiera Tuska nie rusza, to co go rusza? – pytał.

– Szacunek dla tego, co się z człowiekiem dzieje po śmierci, to nie jest kwestia polityki, a dopilnowania takich rzeczy, a nie tańczenie tak jak Rosjanie zagrają, było elementarnym, żeby nie powiedzieć psim obowiązkiem tych, którzy wtedy Polską rządzili – mówił. Dodawał, że to zaniechanie ówczesnego rządu nie może pozostać niewyjaśnione.

Czarnecki wypowiedział się także na temat spekulacji dotyczących startu Donalda Tuska w wyborach prezydenckich w 2020 roku. – Ja myślę, że Donald Tusk nie jest człowiekiem odważnym i on nie pokusi się o konfrontację z urzędującym prezydentem, bo nawet w sondażach widać, że tę konfrontację by przegrał – stwierdził. – Donald Tusk nie wystartuje w wyborach na prezydenta Polski, bo się po prostu boi wystartować, boi się kolejnej porażki. Przypomnę, że już ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim dotkliwie w 2005 roku przegrał – mówił europoseł PiS.