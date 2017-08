Szydło dostaje prezenty od polityków i „nieznanych darczyńców”. Zgadnijcie, jakich upominków jest najwięcej

Urzędnicy Kancelarii Premiera mają obowiązek zgłaszać każdy prezent do Rejestru Korzyści Majątkowych. Stąd wiemy, jakie prezenty otrzymuje Beata Szydło. Nie od dzisiaj wiadomo, że jednym z najbardziej charakterystycznych elementów ubioru szefowej rządu są broszki. Okazuje się, że to właśnie ich jest najwięcej wśród podarunków, które dotarły do KPRM.

Od początku sprawowania przez Szydło funkcji premiera do 6 czerwca tego roku, Szydło dostała 20 broszek. Tak wynika z wykazu, który opublikowano na stronie Rejestru Korzyści Majątkowych. 12 broszek szefowa rządu otrzymała od amerykańskiej Polonii na spotkaniu w Doleystown. Jedną taką ozdobę wykonaną ze złota premier dostała od nieznanego darczyńcy w czasie pielgrzymki kobiet i dziewcząt w Piekarach Śląskich.

Na tym jednak nie koniec, bo w wykazie z 6 czerwca jest łącznie 45 prezentów. Oprócz broszek premier dostała m.in. porcelanową wazę, dwie grawerowane filiżanki i haftowany szal.

Szydło jest świadoma tego, broszki, które są stałym elementem jej ubioru przyciągają uwagę, co przyznała w jednym z wywiadów na łamach „Super Expressu”. – Te broszki robią furorę – przekonywała. Dodała również, że polscy jubilerzy zwrócili się do niej, by promowała ich produkty.