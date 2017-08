Barierki przed Sejmem nadal stoją. Posłanka pyta, „kiedy koniec stanu wyjątkowego”

14 lipca informowano, że przed Sejmem przy ulicy Wiejskiej po raz kolejny ustawiono barierki zabezpieczające. Miały one pozostać do końca ostatniego posiedzenia parlamentu, które zakończyło się 20 lipca. Na ten fakt zwróciła uwagę Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, bowiem zabezpieczenia do tej pory nie zniknęły sprzed Sejmu. Posłanka napisała w tej sprawie do Marka Kuchcińskiego.

„W imieniu Klubu Poselskiego Nowoczesna zwracam się do Pana z zapytaniem o konieczność dalszej obecności barierek przy wejściu na teren Sejmu od ulicy Wiejskiej i Górnośląskiej. Warto pamiętać, że budynek parlamentu stanowi dużą atrakcję turystyczną chętnie odwiedzaną i fotografowaną przez turystów z całego świata. Pragnę także zauważyć, że wyżej opisane barierki nie muszą odgradzać posłów od społeczeństwa. Zapewniam, że nie stanowimy dla niego żadnego zagrożenia” – napisała Lubnauer do marszałka Sejmu.

Pismo, które posłanka skierowała do Kuchcińskiego opublikowała na Twitterze. Zamieściła również dwa zdjęcia na dowód, że barierki nadal stoją przed budynkiem parlamentu.

„Chciałam zapewnić,że my, posłowie,nie jesteśmy tak niebezpieczni dla Polaków, żeby barierki były potrzebne. Kiedy koniec stanu wyjątkowego?” – zapytała przedstawicielka Nowoczesnej.