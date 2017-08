Min. Środowiska: Wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej spowoduje szkody o wartości 3,2 mld złotych

Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na nakaz wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej zwróciło uwagę na ogromne koszty tej decyzji. W piśmie skierowanym do Trybunału Sprawiedliwości resort stwierdził, że zakończenie wycinki drzew spowoduje straty o wartości 3,2 miliarda złotych.

Tymczasem w Puszczy Białowieskiej nadal trwa wycinka drzew, przeciwko której protestują ekolodzy. Aktywiści z organizacji Dzika Polska oraz Greenpeace zablokowali dwie ciężarówki, które wywoziły stare świerki. Protest ten miał mieć wymiar symboliczny, ponieważ odbył się on na oczach setek turystów odwiedzających Puszczę.

„Straty to wynik zaniechań poprzedników”

Kilka dni wcześniej odnosząc się do treści postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska podkreśliło, że „korzystając z najlepszej wiedzy naukowej, prowadzi na terenie gospodarczej części Puszczy Białowieskiej, objętej obszarem Natura 2000, jedynie niezbędne działania, zmierzające do ochrony siedlisk i gatunków tego obszaru, co odbywa się z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego”. „Konieczność podjęcia wspomnianych działań wynika z zaistniałych, bardzo poważnych strat w siedliskach i gatunkach na terenie gospodarczej część Puszczy Białowieskiej objętej obszarem Natura 2000, o których już wielokrotnie informowaliśmy Komisję Europejską” – dodano.

Ministerstwo podkreśliło, że wspólnie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, przy udziale kilkuset specjalistów, prowadzi bardzo kosztowne badania pozwalające na ocenę i wycenę strat w wymienionych powyżej siedliskach i gatunkach. „Te dotkliwe straty zostały spowodowane licznymi błędami naszych poprzedników i zaniechaniem od roku 2011 prowadzenia ochrony tych siedlisk i gatunków oraz stwarzaniem równocześnie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Badania te pozwolą również na rozpoznanie decyzji i identyfikację podejmujących je osób w celu pociągnięcia ich do prawnej odpowiedzialności” – poinformowano na koniec.

Decyzja TSUE

Decyzja Trybunały Sprawiedliwości UE oznacza, że Polska nie może prowadzić dalszej wycinki w Puszczy Białowieskiej. RMF24.pl podkreśla, że zakaz wycinki nie jest finalną decyzją. Polskie władze do 4 sierpnia mają czas na zgłoszenie uwag.

12 lipca stacja Polsat News podała, że Kolegium Komisji Europejskiej skieruje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu pozew przeciwko Polsce ws. Puszczy Białowieskiej. Wniosek Kolegium Komisji Europejskiej to końcowy etap procedury w sprawie naruszania przez Polskę prawa UE, którą KE wszczęła w czerwcu 2016 r. – Unijni komisarze uznali tłumaczenia Warszawy za niewystarczające – podkreślała korespondentka Polsat News w Brukseli. Co więcej, KE skierowała wniosek o zaprzestanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej jeszcze przed orzeczeniem Trybunału.