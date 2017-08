Przystanek Woodstock imprezą podwyższonego ryzyka? Policja publikuje statystyki

Z policyjnych danych wynika, że od rozpoczęcia festiwalu odnotowano w sumie 106 przestępstw, w tym najwięcej tych związanych z posiadaniem narkotyków. (73 przestępstwa narkotykowe czyli posiadanie środków odurzających). Policjanci odnotowali również 20 kradzieży dokumentów, telefonów i innego mienia głównie z namiotów uczestników. Policjanci otrzymali również zgłoszenie o jednym przypadku gwałtu oraz jednej próbie gwałtu. Ponadto podczas festiwalu doszło do jednego ciężkiego uszkodzenie ciała. 33-letni mężczyzna, który podejrzany jest o spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała u 42-latka, który w stanie krytycznym przebywa w szpitalu w Gorzowie Wlkp., został tymczasowo aresztowany. Policja otrzymała także zgłoszenie o jednym nieumyślnym uszkodzeniu ciała i jednym naruszeniu przestrzeni powietrznej.

W miejscowości Kowalów na dachu pociągu relacji Warszawa – Kostrzyn siedział 25- letni mężczyzna. Sytuację tą zauważył dyżurny ruchu, który skierował skład na boczny tor. Nieodpowiedzialne zachowanie zakończyło się 500 zł mandatem i możliwością kary finansowej za straty spowodowane tą sytuacją. W piątek /4 sierpnia/ około godziny 16.00 z mostu w Kostrzynie do Warty skoczył 27-letni mężczyzna, policjanci przy brzegu udzielili mu pomocy. Mieszkaniec województwa pomorskiego został oddany w ręce medyków.

Policja zatrzymała pięciu nietrzeźwych kierujących i odnotowała jedno naruszenie nietykalności cielesnej służby organizatora. Odnotowano również 277 wykroczeń w tym: 80 dotyczy spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, 62 jest z kategorii ruchu drogowego, 34 dotyczy zaśmiecania, 16 używania słów obelżywych, 9 kradzieży sklepowych. W związku ze złamaniem przepisów prawa zatrzymano łącznie 89 osób.

Szacunkowa liczba uczestników festiwalu to 220 tysięcy. Do Kostrzyna nad Odrą przybyło do tej pory 262 pociągi specjalne, rejsowe i międzynarodowe, którymi przyjechało 64 tysiące uczestników. Pojazdów na przygotowanych parkingach jest ponad 15 tysięcy.