450 podpisanych ustaw, 187 spotkań z Polakami, 50 zagranicznych wizyt. Dwa lata prezydentury Andrzeja Dudy

Wizyta w Polsce dwóch Prezydentów USA - Baracka Obamy i Donalda Trumpa, Szczyty NATO i Trójmorza. Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Blisko 200 wizyt krajowych i ponad 50 zagranicznych. Obniżenie wieku emerytalnego, a w planach: zmiana konstytucji. 6 sierpnia 2015 roku Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Jak wyglądały dwa lata Andrzeja Dudy na stanowisku prezydenta?

ODZNACZENIA I NOMINACJE

Z inicjatywy Prezydenta odbyło się ponad 170 uroczystości wręczenia odznaczeń i nominacji, w tym uroczystości z okazji świąt państwowych i jubileuszowych. Ponad 6400 funkcjonariuszy i żołnierzy zostało mianowanych przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych na pierwszy stopień oficerski, a 53 osobom Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie (admiralskie). Prezydent wręczył 20 osobom Order Orła Białego, nadał ponad 2700 Krzyży Wolności i Solidarności, będących nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej.



CZŁONKOSTWO W RB ONZ

Na kandydaturę Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ oddało swój głos 190 państw. Wybór poprzedziła intensywna kampania, którą Prezydent Andrzej Duda prowadził zabiegając o poparcie podczas spotkań z przywódcami państw ONZ. Rozmawiał w tej sprawie m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki Munem. Niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ to nie tylko prestiż, ale i ważny instrument dla polskiej polityki zagranicznej. Funkcja ta umożliwia też Polsce udział w głównych debatach dotyczących spraw pokoju i bezpieczeństwa na świecie.



INICJATYWY LEGISLACYJNE

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu szereg inicjatyw legislacyjnych, a wśród nich: projekt ustawy ws. obniżenia wieku emerytalnego, nowelizację ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w którym zaproponował m.in. aby świadczenie z programu 500+ nie wpływało na wysokość alimentów. Podpisał także pierwszą inicjatywę legislacyjną z zakresu oświaty polonijnej – odpowiedź na potrzeby Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Skierował do Sejmu nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której celem jest uwzględnienie w procesie legislacyjnym w większym stopniu niż dotychczas potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Także z inicjatywy Prezydenta sądy w sprawach karnych będą musiały sprawdzać, czy w wyniku przestępstwa nie ucierpiało dziecko; jeśli tak, wymierzona kara powinna być wyższa - zakłada przygotowany przez niego projekt noweli kodeksu karnego. Ponadto Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, projekt nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Powstał też prezydencki projekt ustawy wspierający pracowników czy nowelizacji kodeksu wykroczeń, który ma wyeliminować nieuzasadnione blokowanie numerów ratunkowych. 18 lipca 2017 r. prezydent Andrzej Duda przedstawił Sejmowi RP projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. 24 lipca br. w orędziu Prezydent RP zapowiedział, że w ramach inicjatywy legislacyjnej złoży nowe wersje projektów reformujących sądownictwo. Zaś kilka dni temu zaproponował kolejne regulacje korzystne dla kredytobiorców. Prezydent podpisał ponad 450 ustaw, skierował do Sejmu RP 4 wnioski o ponowne rozpatrzenie ustawy; do Trybunału Konstytucyjnego 3 wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją; ratyfikował i ogłosił 120 umów międzynarodowych; wydał 21 rozporządzeń, w tym 10 wpisujących obiekty zabytkowe na listę Pomników Historii; wydał 10 zarządzeń; 26 postanowień w sprawach obronności i porządku publicznego; 9 postanowień w sprawach wewnętrznych oraz na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadał sztandar 13 jednostkom wojskowym.



187 WIZYT KRAJOWYCH

Prezydent, któremu często towarzyszyła Małżonka oraz Ministrowie KPRP, odbył dotychczas 187 wizyt krajowych spotykając się z mieszkańcami Polski oraz uczestnicząc w najważniejszych uroczystościach i wydarzeniach na terenie kraju, m.in. obchodach rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, II wojny światowej, 35-leciu NSZZ Solidarność, 45-leciu Wydarzeń Grudniowych, 40-leciu Czerwca 76 w Płocku, ale także biorąc udział w Prezydenckich Dożynkach w Spale czy Barbórce.



ĆWICZENIA ANAKONDA-16

To największe ćwiczenia wojskowe w Polsce po 1989 r. Miały za zadanie pokazać gotowość wojsk NATO do kolektywnej obrony terytorium Polski. Wzięło w nich udział ok. 31 tys. żołnierzy, w tym ok. 12 tys. z Polski i ok. 13,9 tys. z USA. Oprócz Wojska Polskiego ćwiczyli żołnierze z 18 państw NATO i kilku państw partnerskich Sojuszu, wyposażeni w 3 tys. pojazdów, ponad 100 samolotów i śmigłowców oraz 12 okrętów.



POMAGANIE NAJSŁABSZYM

Para Prezydencka chętnie działa charytatywnie, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród akcji pomocowych, które wspiera Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda są m.in.: Szlachetna Paczka, Bank Żywności, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na którą Pierwsza Dama przekazała słynne zdjęcie ze Światowych Dni Młodzieży, a które zostało wylicytowane za rekordowe 200 tysięcy złotych.



DYPLOMACJA EKONOMICZNA

Jednym z priorytetów polityki zagranicznej Prezydenta jest dyplomacja gospodarcza. - Będę chciał spotykać się z przedstawicielami państw grupy G20, by realizować polskie interesy gospodarcze - zapowiedział. Służyły temu m.in. wizyty w Meksyku czy Etiopii. Podczas tego typu wizyt Prezydentowi towarzyszą polscy przedsiębiorcy. W obecności głów państw podpisywane są również umowy dwustronne, m.in. o współpracy gospodarczej czy wzajemnym kredytowaniu inwestycji.



TAK DLA SPORTU

Prezydent Andrzej Duda od początku swojej kadencji wspierał sportowców, trenerów polskiej kadry, a także kibiców. Za wybitne osiągnięcia sportowe, promowanie Polski na arenie międzynarodowej przyznał sportowcom odznaczenia państwowe. W Pałacu Prezydenckim przyjął m.in. reprezentantów Polski na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Rio de Janeiro, w Zamku w Wiśle spotkał się na śniadaniu z Kadrą Narodową w skokach narciarskich, zaś w Arłamowie odwiedził podczas zgrupowania naszą reprezentację przygotowującą się do mistrzostw Europy w piłce nożnej, a później wraz z Małżonką kibicował biało-czerwonym podczas rozgrywek Euro 2016. Objął też swoim patronatem liczne sportowe przedsięwzięcia, w tym Światowe Igrzyska Sportowe we Wrocławiu, a także otworzył charytatywne zawody narciarskie. Andrzej Duda włączył się również do akcji #witajwklubie. Dziennikarzom sportowym dziękował za rozbudzanie w Polakach zainteresowania sportem, rozsławianie osiągnięć naszych reprezentantów, wzruszenia i patriotyczne emocje.



SPOTKANIA ZE ŚWIATOWYMI PRZYWÓDCAMI I NASTĘPCAMI TRONU

Prezydenci USA: Donald Trump, a wcześniej Barack Obama. Prezydenci Republiki Federalnej Niemiec: Frank-Walter Steinmeier i Joachim Gauck, Prezydenci Francji: Emmanuel Macron i François Hollande, Prezydenci: Włoch Sergio Mattarella, Etiopii Mulatu Teshome, Meksyku Enrique Peña Nieto, Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, Gruzji Giorgi Margwelaszwili, Szwajcarii Johann Schneider-Ammann, Węgier János Áder, Izraela Reuven Rivlin, Palestyny Mahmud Abbas, Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, Ukrainy Petro Poroszenko, Słowacji Andrej Kiska. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping, Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg, Premier Kanady Justin Trudeau, Emir Kataru Tamim ibn Hamad Al Sani, Król Jordanii Abd Allah II ibn Husajn, Król i królowa Szwecji: Karol XVI Gustaw i Sylwia Sommerlath, Królowa Danii Małgorzata II czy Para Książęca Cambridge Wiliam i Kate.



PONAD 50 WIZYT ZAGRANICZNYCH

Andrzej Duda pełniąc funkcję Prezydenta RP w 2015 roku odbył 12 wizyt zagranicznych, w kolejnym roku 29, natomiast w 2017 r. do chwili obecnej - 11. Ich celem była konsekwentna realizacja założonych przez Prezydenta celów w polityce zagranicznej. W pierwszym roku były to przede wszystkim: wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz sukces szczytu NATO w Warszawie.



WIZYTA W POLSCE DWÓCH PREZYDENTÓW USA

Na zaproszenie Andrzeja Dudy Polskę odwiedził Donald Trump. Rozmowa Prezydentów odbyła się w cztery oczy, bez tłumaczy i doradców. Dotyczyła m.in. bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. 45. Prezydent USA był gościem honorowym Szczytu Inicjatyw Trójmorza oraz wygłosił z Warszawy blisko godzinne przemówienie do całego świata, zapewniając: "Stajemy ramię w ramię broniąc artykułu 5." Przyznał również: "Nigdy nie byliśmy bliżsi Polski, niż w tej chwili". Prezydent Andrzej Duda spotkał się także w Warszawie z Barackiem Obamą podczas Szczytu NATO w 2016 roku. Obaj politycy odbyli 45-minutowe spotkanie bilateralne. Prezydenci Polski i USA rozmawiali głównie nt. wzmocnienia wojskowej obecności na wschodniej flance NATO.