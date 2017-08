Poseł PiS odpowiada na akcję Nowoczesnej. Pisze o „widoku maderskiej bielizny” Schmidt na billboardach

W sobotę Joanna Schmidt zamieściła na Twitterze link do informacji o banerze piętnującym posłów PiS, którzy poparli ustawę o Sądzie Najwyższym. Pojawił się on w sobotę w centrum Poznania koło ronda Kaponiera, a został ufundowany przez Nowoczesną. „W Poznaniu PiS nie przejdzie. A w innych miastach?:) Dziękuję za wsparcie akcji” – skomentowała Joanna Schmidt.

Na jej słowa zareagował poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński, którego riposta przybrała charakter personalny. Polityk nawiązał bowiem do głośnego wspólnego wyjazdu Ryszarda Petru i Joanny Schmidt w trakcie sejmowego protestu opozycji na przełomie grudnia i stycznia. Po ujawnieniu zdjęcia pary z samolotu, do mediów zaczęły docierać informacje o ich związku, które w końcu potwierdzili sami zainteresowani. Parlamentarzyści zaprzeczali jednak, by – jak donosiły media – spędzili czas na Maderze. Mimo tego właśnie ta wyspa stała się symbolem całego wydarzenia, i do tego właśnie nawiązał Dominik Tarczyński.

„Asiu,czy widok Twojej maderskiej bielizny na billboardach także będzie odpowiednim politycznym PR? »Nikt oprócz Ryśka nie przejdzie!« Żenada” – skomentował polityk PiS. Na jego atak zareagował Ryszard Petru, który stwierdził na Twitterze, że „najwyższy czas ignorować posłów przekraczających granice dna”. „Ryszard zanurkował głęęęboko, a teraz ten moralista chce mi mówić o granicach dna? Rysiu powiedz to swojej żonie, maderowy puczysto” – odparł mu Tarczyński.