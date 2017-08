Saakaszwili o katastrofie Tu-154: Rosjanie mieli zasoby techniczne, które pozwoliły na zniszczenie tego samolotu

Przebywający od kilku dni w Polsce były prezydent Gruzji i gubernator obwodu odeskiego w „Minęła 20” komentował okoliczności katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, w której zginął prezydent Polski. Jego zdaniem do tragedii osobiście przyczynił się Władimir Putin, dla którego Lech Kaczyński stał się wrogiem nr 1 z powodu swojego zaangażowania w obronę niezależności Gruzji w 2008 roku.

– Ja myślę, że Rosjanie mieli zasoby techniczne, które pozwoliły na zniszczenie tego samolotu. Oni byli zainteresowani zniszczeniem tego samolotu. Dla nich, na liście wrogów Putina na tym etapie prezydent Kaczyński był, myślę, na pierwszym miejscu – stwierdził Saakaszwili.

Były prezydent Gruzji wskazał też, że Tu-154, który uległ katastrofie, był samolotem rosyjskiej produkcji, w związku z czym Rosjanie wiedzieli, jak go zniszczyć. – Myślę, że oni przygotowywali się do tego, przygotowali to i zrobili to w sposób bardzo tragiczny. Putin jest zdolny do tego, to jest profesjonalny zabójca. To jest człowiek, który nigdy nie powstrzymuje się kiedy trzeba kogoś zniszczyć – zaznaczył Saakaszwili.