Zatrzymał się, by uratować jeża. Potrącił go samochód

Do wypadku doszło przed godz. 2 w nocy w Bełżycach. Ja wynika ze wstępnych ustaleń, 26-letni mężczyzna jechał swoim BMW w kierunku Opola Lubelskiego. Nagle na przeciwnym pasie ruchu zobaczył idącego drogą …..jeża. Od razu zatrzymał samochód, by przenieść jeża na pobocze. Jeża uratował, ale sam został potrącony przez nadjeżdżające od strony Opola Lubelskiego subaru. Kierujący subaru 47-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i zakończył jazdę w rowie. 26-latek z obrażeniami nogi trafił do szpitala. Obaj kierujący w chwili zdarzenia byli trzeźwi.