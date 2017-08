„To jest k**** debil”. Poseł PO w telewizji poznał opinię sąsiada na swój temat

Goście niedzielnego programu TVP Info mieli okazję na wizji posłuchać wraz z widzami fragmentów rozmowy miedzy Radosławem Sikorskim i prezesem PKN Orlen Jackiem Krawcem, dotyczących m.in. sytuacji w Platformie Obywatelskiej. Nagrani w restauracji "Sowa i Przyjaciele" rozmówcy śmiali się m.in. z grupy przedstawianej wówczas jako „frakcja Schetyny”. W jej skład mieli wchodzić głównie trzech politycy – oprócz Schetyny jeszcze Rafał Grupiński i Andrzej Halicki.

– Halicki ku****, ten Grupiński… Grupiński jest niegłupi, ale Halicki no to jest mój sąsiad, mieszka wieś obok. To jest, ku****, debil no" - skomentował Jacek Krawiec, były prezes Orlenu. Polityk PO, pytany o jego słowa w programie TVP Info, odparł: "Pomimo tego, że widzę jesteśmy sąsiadami, nie bywaliśmy u siebie".

Nowe taśmy

Spotkanie szefa MSZ i prezesa państwowej spółki odbyło się pod koniec lutego 2014 roku, na 9 miesięcy przed wyborami samorządowymi i na 1,5 roku przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. TVP Info twierdzi, że cała rozmowa toczy się wokół przyszłości PO w tym kontekście i konfliktu między Grzegorzem Schetyną i Donaldem Tuskiem.