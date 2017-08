„Sunday Times”: Rząd PiS szykuje się na wojnę totalną z Komisją Europejską

Autorem tekstu, który ukazał się na łamach brytyjskiego dziennika jest Bojan Pancevski, korespondent gazety przy Unii Europejskiej. Dziennikarz zaczyna tekst od stwierdzenia, że Polska prezentuje podejście zjeść ciastko i mieć ciastko, ponieważ z jednej strony ignoruje wartości, jakimi kieruje się UE oraz zdanie unijnych instytucji, a jednocześnie chce korzystać z przywilejów jakie daje członkostwo we Wspólnotach m.in. w postaci funduszy strukturalnych. Według Pancevskiego polski rząd szykuje się do bezprecedensowej wojny totalnej z Komisją Europejską, co może się okazać toksyczne dla UE w obliczu Brexitu i utraty drugiej największej gospodarki w Unii.

Szef MSZ Witold Waszczykowski powiedział w rozmowie z dziennikiem, że krytyka polskich władz ze strony Komisji Europejskiej jest bezpodstawna i niepoważna.

Według dziennikarza działania KE tylko wzmocniły notowania partii rządzącej w Polsce, a wszczęcie procedury przeciwko naszemu państwu może się obrócić przeciwko KE. „Czy naprawdę po Wielkiej Brytanii chcecie teraz stracić Polskę?” – zastanawia się Pancevski. Autor tekstu cytuje również szefa PiSM Sławomira Dębskiego, który stwierdził, że ministrowie próbują na wyścigi przypodobać się wyborcom poprzez prezentację swojego eurosceptycyzmu, a ci, którzy nie mają żadnego sporu z unijnymi instytucjami obawiają się, że będą postrzegani jako mniej wartościowi.