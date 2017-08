Anna Lewandowska usuwa z Instagrama komentarze lekarza dotyczące jej diety?

Anna Lewandowska od wielu lat promuje zdrowy tryb życia. Najpierw jako mistrzyni świata w karate, potem trenerka fitness, a obecnie mama. Żona Roberta Lewandowskiego wydała kilka książek poświęconych zdrowemu odżywianiu oraz treningom. Trenerka prowadzi również sklep internetowy, w którym sprzedaje zdrowe produkty. Lewandowska w krótkim czasie zdobyła serca fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,3 mln użytkowników.

Nie wszystkim jednak podoba się dieta oraz ćwiczenia proponowane przez żonę polskiego reprezentanta. Kilka dni temu trenerka zamieściła na Instagramie przepis na danie z krewetek w chilli. Podkreśliła jednak, że nie poleca tego posiłku kobietom karmiącym piersią. Słowa Lewandowskiej wywołały gorącą dyskusję. Była autorka bloga Mamaginekolog zarzuciła Lewandowskiej, że kasuje niewygodne dla siebie wpisy. Nicole Sochacki-Wójcicka podkreśliła, że karmiące mamy mogą jeść wszystko. „Usuwacie merytoryczny wpis lekarza? To ciekawe... domyślam się, że robi to sztab - sama mam moderujących. Normalnie bym się nie wypowiedziała, ale zostałam wywołana do tapety. I napisałam to co medycyna mówi na ten temat. Pozdrawiam i proponuje nie usuwać komentarzy, które coś wnoszą” – napisała. Również inne internautki pisały, że nie wierzą w tzw. dietę matki karmiącej, a w przeszłości ich wpisy również znikały z profilu Anny Lewandowskiej.