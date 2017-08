„Lwowski żulik”? Miziołek: Otoczenie Donalda Tuska tak po prostu mówiło o Grzegorzu Schetynie

W niedzielę portal TVP Info udostępnił kilka nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele. Tym razem bohaterami taśm są były szef MSZ Radosław Sikorski oraz były prezes PKN Orlen Jacek Krawiec. Spotkanie szefa MSZ i prezesa państwowej spółki odbyło się pod koniec lutego 2014 roku, na 9 miesięcy przed wyborami samorządowymi i na 1,5 roku przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Rozmowy dotyczą m.in. spraw wewnętrznych Platformy Obywatelskiej, w tym konfliktu miedzy Donaldem Tuskiem i Grzegorzem Schetyną, a także afery z zegarkiem ówczesnego ministra Sławomira Nowaka.

Wieczorem TVP Info udostępniła V część nagrań. Na taśmie ówczesny prezes Orlenu Jan Krawiec zachęca Radosława Sikorskiego, wówczas ministra spraw zagranicznych, by kandydował na prezydenta Polski. Ten zaś obawia się, że wówczas w PO powstanie przeciwko niemu front zwolenników Donalda Tuska.

Głośnym echem odbił się także fragment nagrania, na którym Sikorski wyrażał swoją opinię o Grzegorzu Schetynie. Były szef MSZ twierdził, że choć lubi Schetynę, to jego zdaniem nie nadaje się on na premiera, bo jest mało wyrazisty. Określa go mianem „idealnego numeru dwa”. – Taki knajacki styl trochę. To jest za mało na premiera. On nie czaruje ludzi. Donald ma ten czar, ma ten teflon, ma ten koci zmysł, ma te antenki czułe społecznie. Grzegorz niczego z tego nie ma – komentuje obecnego szefa PO ówczesny szef MSZ, twierdząc, że Schetyna „ma knajacki styl lwowskiego żulika”.

Poniżej prezentujemy taśmy ujawnione w niedzielę przez TVP Info: