Białostocki sąd skazał Czeczenów za terroryzm. Jednego uniewinnił

Sąd Okręgowy w Białymstoku zdecydował, że trzech z czterech oskarżonych o wspieranie terroryzmu Czeczenów jest winnych zarzucanych im czynów. Jednego z nich uniewinnił. Skazana trójka usłyszała wyroki 2 lat i miesiąca więzienia za wspieranie działalności terrorystycznej prowadzonej przez tzw. Emirat Kaukaski, działający na terytorium Rosji. W trakcie procesu pojawiły się wątpliwości co do tego, na rzecz której organizacji działali oskarżeni. Początkowo mówiło się, że należą do stronników tzw. Państwa Islamskiego. Wydany przez polski sąd wyrok jest nieprawomocny.

Mieszkający na terenie Polski obywatele Rosji obywatelstwa czeczeńskiego byli oskarżeni o aktywne wspieranie organizacji terrorystycznych. Mieli oni zbierać środki na działania dżihadystów (prawie 9 tys. euro) oraz rekrutować dla organizacji nowych bojowników. Według ABW mężczyźni działali w Warszawie, Białymstoku i Łomży. Oskarżeni twierdzą jednak, że działali na rzecz nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Czeczeńskiej Republiki Iczkerii, proklamowanego w 1991 roku na północnym Kaukazie państwa Czeczenów. Ich obrońca stanowczo zaprzecza, jakoby wspierali bojowników walczących o niepodległość Iczkerii.