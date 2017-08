Szykują się duże zmiany w KPC. Ministerstwo chce stworzyć instytucję „nadużycia prawa procesowego”

Jak dowiadujemy się z portalu RadioMaryja.pl, resort Zbigniewa Ziobry chce szybszych postępowań w sądach cywilnych. Politycy zamierzają osiągnąć swój cel poprzez walkę z „obstrukcją procesową” i wprowadzenie nieznanego dotąd w polskim systemie prawnym pojęcia „nadużycia prawa procesowego”. Zgodnie z informacjami Radia Maryja, „sędzia będzie mógł zareagować, gdy strona wykorzystuje niezgodnie z przeznaczeniem swoje uprawnienia procesowe, np. gdy do sądu wpływa pismo, które jest upozorowanym zażaleniem na decyzję organu”.

Wprowadzane przez resort zmiany, na antenie rozgłośni radiowej tłumaczył wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. – Postanowienia pracownicze, rodzinne czy gospodarcze oparte są o Kodeks Postępowania Cywilnego. Każda duża zmiana tego aktu normatywnego może potencjalnie pozytywnie oddziaływać na cały system, sprawność polskich sądów – przekonywał.

– Chodzi nam o wyeliminowanie, a przynajmniej ograniczenie obstrukcji procesowej, poprzez umożliwienie procedowania dalej w sprawie, kiedy jedna ze stron, z reguły pozwana, stosuje techniki obstrukcyjne. Dzisiaj nie ma właściwie na to rady. Jeżeli sędziowie próbują sobie z tym poradzić, to działają na pograniczu przepisów – mówił. Nowe przepisy są już po konsultacjach wewnętrznych, a do konsultacji zewnętrznych mogą trafić jeszcze w takcie wakacji.