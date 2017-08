Pawłowicz nie odpuszcza Owsiakowi i zapowiada proces. „Tacy ludzie psują obyczaje”

Jerzy Owsiak podczas tegorocznego Przystanku Woodstock zwrócił się do krytykującej jego poczynania posłanki PiS. „Pani Pawłowicz, niech pani spróbuje jednej jedynej rzeczy.... seksu. Niech pani spróbuje seksu” – mówił Jerzy Owsiak, co wywołało entuzjastyczną reakcję publiczności. Jak zapewniał, sprawi to, że posłanka poczuje m.in. „rozluźnione plecy”, „kwiat we włosach”, a przez to „w głowie też się może poukładać”. – Niech pani spróbuje seksu – zaapelował jeszcze raz Owsiak.

„Będzie proces”

Szef WOŚP w „Faktach po Faktach” w TVN24 przeprosił posłankę za swoją wypowiedź, ale przedstawicielka partii rządzącej na antenie telewizji wPolsce.pl uznała, że słowa Owsiaka wcale nie były przeprosinami. – Przeprosiny były przepełnione ironią. Myślę, że będzie proces – stwierdziła. Pawłowicz dodała, że nawet zwolennicy organizatora Przystanku Woodstock wiedzą, że nie były to przeprosiny. Jej zdaniem słowa szefa WOŚP były „wykalkulowane” i „nie odstąpi on od stylu i dalszego sposobu obrażania”.

– On nie może pozwalać sobie tylko z tego powodu, że rządzi duszami specyficznej części młodzieży. Został wykreowany od czasu PRL na bożka i każdego może kopnąć i zniszczyć. Nie ma dla niego żadnej kary, wszyscy patrzą na niego z sympatią. Tacy ludzie psują obyczaje. Ja się na to nie godzę – przekonywała Pawłowicz.