Prezydent zdecydował. Bez nominacji w Święto Wojska Polskiego

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podjął decyzję, że 15 sierpnia br. nie odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji generalskich oraz admiralskich w Siłach Zbrojnych RP” – czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W krótkim oświadczeniu BBN podało, że „w ocenie prezydenta, trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP nie stwarzają warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich” .

„Prezydent oczekuje, że w ramach współpracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego z Ministerstwem Obrony Narodowej rozwiązania dotyczące systemu kierowania i dowodzenia zostaną wypracowane w najbliższym czasie, co pozwoli na podjęcie stosownych decyzji kadrowych” – brzmi komunikat, który ukazał się na stronie internetowej BBN we wtorek po południu.

Miał być rekord

Nominacje generalskie przyznawane są na wniosek szefa MON. Antoni Macierewicz przesłał do zwierzchnika Sił Zbrojnych - prezydenta - listę osób, które jego zdaniem zasłużyły na nominację. Już w połowie lipca media informowały, że na liście znalazło się aż 46 osób - miał to być rekordowy rok pod względem ilości nominacji. Prezydent postanowił jednak, że 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, żaden nowy wojskowy nie zostanie generałem. To kolejna odsłona sporu Andrzeja Dudy z Antonim Macierewiczem, którym pisaliśmy wielokrotnie wcześniej: