Szef MSZ napisał do Timmermansa. Chodzi o zalecenia KE ws. Polski

Jak poinformowało w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, strona polska dostrzegła w zaleceniach Komisji Europejskiej szereg nieścisłości, „których wyjaśnienie jest konieczne do sformułowania odpowiedzi w sprawie działań rekomendowanych Polsce przez Komisję Europejską”.

Pytania i wątpliwości podniesione przez stronę polską dotyczą m.in. podstaw prawnych niektórych rozwiązań proponowanych Polsce przez Komisję, wskazania konkretnych aktów prawa UE, w oparciu o które Komisja ocenia wprowadzaną w Polsce reformę sądownictwa, a także doprecyzowania przez Komisję niektórych zgłoszonych przez nią wniosków.

„Odniesienie się przez Komisję do pytań i wątpliwości strony polskiej jest niezbędne do kontynuowania dialogu w sposób merytoryczny i efektywny” – czytamy w komunikacie.

List w tej sprawie został wysłany do pierwszego wiceprzewodniczące Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i dotyczy zalecenia KE, które trafiło do Polski 26 lipca tego roku.

Działania KE wobec Polski

– Prosimy władze Polski, aby nie podejmowały żadnych kroków, aby nie zmuszali sędziów Sądu Najwyższego do odejścia. Jeśli rząd nie zastosuje się do rekomendacji, natychmiast uruchomimy artykuł 7. – mówił Timmermans 26 lipca, zastrzegając, że Komisja odnotowała dwa prezydenckie weta, jednak wciąż ma zastrzeżenia do ustawy, którą podpisał Andrzej Duda, dotyczącą sądów powszechnych.

Tego samego dnia MSZ odpowiedziało KE, podtrzymując wcześniejsze deklaracje o gotowości do zapoznania przedstawicieli Komisji Europejskiej ze wszystkimi aspektami procesu legislacyjnego, zmierzającego do reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zadeklarowano też gotowość prowadzenia dialogu z Komisją Europejską, pod warunkiem „poszanowania zasad suwerenności państwa członkowskiego Unii”.