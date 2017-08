Kwiatkowski tłumaczy powody ostatniej decyzji prezydenta

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podjął decyzję, że 15 sierpnia br. nie odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji generalskich oraz admiralskich w Siłach Zbrojnych RP” – poinformowano we wtorek 8 sierpnia w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W krótkim oświadczeniu BBN podało, że „w ocenie prezydenta, trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP nie stwarzają warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich”.

MON odpowiada

Tego samego dnia, wieczorem, Ministerstwo Obrony Narodowej także wydało w tej sprawie oświadczenie, w którym podkreślono, że obecnie rząd skupia się na niezbędnym przywróceniu jednolitego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP i że projekt takich zmian już istnieje, a efekty pracy ekspertów nad nim trafiły do BBN. „Proponowany projekt przywraca jednolitość dowodzenia armią, znacznie poszerza kompetencje Prezydenta RP, na ile pozwalają na to przepisy obowiązującej Konstytucji RP, oraz dostosowuje cały system do współdziałania z sojuszniczymi siłami NATO, uwzględniając wymogi narodowego bezpieczeństwa Polski” – podaje MON.

"Decyzje personalne, kluczowe dla nowego systemu kierowania i dowodzenia zostały, na wniosek Pani Premier i MON, podjęte przez Prezydenta RP w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. Kwestie będące wciąż jeszcze przedmiotem dyskusji nie mają znaczenia zasadniczego i mogą zostać uzgodnione w toku dalszych konsultacji" - czytamy w komunikacie MON.

„Trwają rozmowy”

Całą sprawę skomentował w Polsat News sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, który podkreślał podczas wizyty w stacji, że najważniejszy jest „dobry system dowodzenia”. – Te założenia są w trakcie omawiania między BBN, a szefem MON. A jednak ich wynik powinien mieć wpływ na to, kto będzie pełnił funkcje generalskie, stąd decyzja by poczekać – mówił Kwiatkowski i dodał, że BBN czeka na dalszy rozwój sytuacji w kwestii tego systemu i wówczas zacznie rozmawiać o nominacjach.

– Czekamy na reformę systemu dowodzenia armii. Ta reforma ma być podstawą do analizy tych, którzy mają pełnić w armii funkcje generałów – wskazał.