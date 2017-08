Poseł PiS kupił sobie prawo jazdy? Jest wniosek o uchylenie immunitetu

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową z Zamościa dotyczy grupy przestępczej, która od 2011 roku działała na terenie Biłograja. Jej szefem był Krzysztof L., urzędnik z Wydziału Komunikacji i Drogownictwa ze starostwa powiatowego. Urzędnicy zajmowali się m.in. handlem dokumentami. W 2015 roku funkcjonariuszom policji udało się rozbić grupę. Wstępne śledztwo wykazało, że jednym z klientów grupy miał być poseł PiS Piotr Olszówka.

Zdaniem śledczych polityk mógł otrzymać prawo jazdy kat. A oraz C bez egzaminu. Koszt wydania takiego dokumentu wynosił od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Mimo tego, że dokumentacja została sporządzona prawidłowo, poprawność wydania dokumentu budzi wątpliwości prokuratury. Dlatego też Prokuratura Okręgowa w Zamościu zapowiedziała wysłanie do Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu politykowi PiS. Jak podaje dziennik „Fakt” , decyzja o postawieniu Piotrowi Olszówce zarzutów już zapadła, a formalne ich ogłoszenie nastąpić do 16 sierpnia.

Polityk przyznał w rozmowie z dziennikiem „Fakt”, że znał Krzysztofa L., który kierował grupą przestępczą, jednak była to znajomość prywatna. Olszówka zapewnił, że nie był zamieszany w sprawę kupowania fałszywych dokumentów i nie ma żadnych dowodów wskazujących na jego winę.