Poseł PiS: Czasy Adriana się skończyły. Prezydent zerwał kaganiec

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 8 sierpnia poinformowało, że 15 sierpnia nie odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji generalskich oraz admiralskich. W krótkim oświadczeniu BBN podało, że „w ocenie prezydenta, trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP nie stwarzają warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich”.

Ruch prezydenta w tej sprawie jest odbierany przez część komentatorów sceny politycznej jako kolejny krok ku niezależności od struktur PiS. – Czasy Adriana się skończyły. Prezydent urwał się z łańcucha, zerwał kaganiec – powiedział dla Wirtualnej Polski jeden z posłów partii rządzącej, który chce zachować anonimowość. Nie ma wiele do stracenia, najwyżej zostanie młodym komentatorem z ochroną, ale i tak jest ustawiony do końca życia. My mamy więcej do stracenia, bo mamy wiele stanowisk – dodał w rozmowie z WP. Jego zdaniem odmówienie poparcia przez PiS Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich byłoby „ryzykowne i wyniszczające”. – Pewnie i tak by wystartował tworząc własny obóz polityczny – zauważył polityk.

Ministerstwo Obrony Narodowej jeszcze 8 sierpnia wieczorem odniosło się do decyzji prezydenta w kwestii wręczenia nominacji generalskich. Resort Antoniego Macierewicza w pięciu punktach ustosunkował się do twierdzeń MON. W komunikacie poinformowano, że priorytetem rządu premier Beaty Szydło jest konieczność przywrócenia jednolitego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Resort zaznaczył, że projekt wspomnianych zmian został opracowany w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego przeprowadzonego przez MON, a jego wyniki zostały przekazano Biuru Bezpieczeństwa Narodowego.