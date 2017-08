Nie pomógł nawet Bill Gates. Polska gmina zostanie zlikwidowana, to pierwsza taka sytuacja w kraju

W 2016 roku zadłużenie przekraczało 34 miliony złotych, tj. ponad 300 procent rocznych dochodów gminy. Eksperci Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzili, że gmina nie jest w stanie uporać się z takim zadłużeniem.

Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski uznał, że jedynym rozwiązaniem jest przyłączenie Ostrowic do gminy Drawsko Pomorskie. Jak tłumaczy, to pierwsza taka sytuacja w kraju, dlatego trzeba przeprowadzić ją „rozważnie, bez pośpiechu i z pełną uwagą”. O opinie dotyczące przyłączenia wystąpiło już do gmin Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gmina Ostrowice zaciągała długi m.in. na utrzymanie szkół, oświetlenie ulic czy wkład własny na budowę wodociągu. Wójt gminy, aby ratować ją przed przyłączeniem do Drawska Pomorskiego, pisał nawet do fundacji Billa Gatesa. Na crowdfundingowym amerykańskim portalu zamieścił apel „Save Ostrowice”. Nie przyniosło to jednak efektu.