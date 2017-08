Maria Kiszczak straci dom? Ostry komentarz wdowy po generale

– Można się przyglądać sprawie naszego domu do woli. Myśmy sami go wybudowali za pożyczkę bankową! – powiedziała w rozmowie z „Faktem” Maria Kiszczak. O co dokładnie chodzi? Mokotowski radny PiS Jacek Ozdoba jest zdania, ze dom Wojciecha Jaruzelskiego należy zwrócić przedwojennym właścicielom. Twierdzi on, że Monika Jaruzelska powinna oddać willę po ojcu, dzięki czemu budynek trafi w ręce prawowitych spadkobierców.

Polityk przyznał ponadto, że przygląda się również nieruchomości należącej do Czesława Kiszczaka. W rozmowie z „Faktem” Ozdoba podkreślał, że z doniesień medialnych wynika, iż willę wybudowało MSW, jednak brakuje w tej sprawie konkretów. – Muszę sprawdzić dokumenty, dopiero będę mógł coś powiedzieć – stwierdził Ozdoba, który jest współpracownikiem Anny Marii Anders.

„Monika Jaruzelska powinna oddać willę po ojcu”

Generał Wojciech Jaruzelski z rodziną mieszkał od wielu lat w willi przy ulicy Iskry 5 na warszawskim Mokotowie. Właścicielem nieruchomości była wcześniej rodzina Przedpełskich. Komunistyczne władze zagrabiły jednak rodzinie majątek wskutek dekretu Bieruta. W latach 70. generał Jaruzelski wprowadził się do willi. Kilka lat później przejął dom za 30 proc. jego wartości. Ostatecznie nieruchomość zapisał swojej córce Monice. Spadkobiercy od wielu lat bezskutecznie domagają się zwrotu willi.