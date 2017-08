Demonstracyjne zachowanie dziennikarza TVP Info. Zobacz, co zrobił Michał Rachoń

W środę w mediach rozpętała się burza wokół reklamy napoju energetycznego Tiger, w której znalazła się grafika „1 sierpnia, dzień pamięci” i sugestywny środkowy palec obwiązany kokardką. Całości dopełniało hasło: „Chrzanić to co było, ważne to, co będzie!” Tak Tiger reklamował swój napój energetyczny, pisząc dalej na Instagramie: „Zrób tak, żeby cię pamiętali!”.

Do afery z reklamą Tigera nawiązał prowadzący program „Minęła dwudziesta” w TVP Info Michał Rachoń. – Dzisiaj kontrowersje wywołała pewna reklama, odwołująca się do daty będącej rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, które pochłonęło życie prawie 200 tys. osób – zaczął Rachoń. Po tych słowach otworzył puszkę z napojem, którego nazwa w ostatnim czasie znalazła się w centrum uwagi i wylał go na podłogę w studiu. Nagranie z omawianym momentem programu stacja TVP Info opublikowała w mediach społecznościowych. Po tym, jak prowadzący wylał napój, zgniótł puszkę i wyrzucił ją za siebie.

Reklama napoju energetycznego Tiger wywołała prawdziwy skandal i lawinę negatywnych komentarzy. Producent napoju, firma Maspex, zdecydował się na hojne zadośćuczynienie - na konto zbiórki „Pomoc dla Powstańców” organizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przekazał 500 tys. złotych. Temat ciągle wywołuje jednak mnóstwo emocji.

Portal Wirtualnemedia.pl podał z kolei, że firma J. Walter Thompson Group Poland, która odpowiada za obsługę marki Tiger w social mediach, przeprosiła za skandaliczny wpis i poinformowała, że osoby odpowiedzialne za wymyślenie kampanii na 1 sierpnia zostały zwolnione.