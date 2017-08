Owsiak parodiuje „Wiadomości” TVP i apeluje do Ziemca: Porzuć ten podły zawód

W materiale „Wiadomości” wyemitowanym we wtorek powołując się na doniesienia angielskiego tabloidu „Daily Star”, który określił Przystanek Woodstock „najbardziej obskurnym festiwalem świata”. Poinformowano ponadto, że w trakcie festiwalu policja odnotowała 153 przestępstwa i 367 wykroczeń. Odnotowano ponadto, że gościli na imprezie m.in. politycy Platformy Obywatelskiej.

Po południu we wtorek Jerzy Owsiak wrzucił na swojego Facebooka filmik, w którym występuje na tle napisu „Wiaaadomooo” i podaje same pozytywne informacje odnośnie festiwalu. Zwraca się też do Krzysztofa Ziemca i przypomina dziennikarzowi, że pracowali razem w radiowej Trójce.

– Uwierz mi jako staremu znajomemu. Byłem tam, odpowiadałem za ten Przystanek Woodstock i powiem ci tylko jedną rzecz: brałeś udział w tym momencie, w niezwykle zmanipulowanej wiadomości. Krzysztof, porzuć ten podły zawód – w tym miejscu, w którym jesteś. Znajdź coś innego, przyzwoitego – dodał. – Krzychu, nie można kłamać – podkreślił.