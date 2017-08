„Drogi PiS, jesteście burakami!”. Co zdenerwowało Kluzik-Rostkowską?

Z informacji podanych przez RMF FM wynika, że z listy gości aukcji Pride Of Poland skreślono na dwa dni przed jej rozpoczęciem wieloletnich działaczy Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich: Jerzego i Urszuli Białoboków, Ireny Cieślak oraz Aliny Sobieszak. Powodem mają być rzekome obawy Agencji Nieruchomości Rolnych i stadniny w Janowie Podlaskim, w związku z obecnością na aukcji osób, które są autorytetami i od dłuższego czasu krytykują ich działania – informuje RMF FM.

„Drogi PiS, jesteście BURAKAMI!!! Pride Of Poland: Specjaliści od hodowli koni skreśleni z listy gości honorowych” – napisała w odpowiedzi na doniesienia była minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.

Przypomnijmy, 2 sierpnia śledztwo dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w stadninie w Janowie Podlaskim, których miał dopuścić się Marek Trela, zostanie umorzone. 19 lutego 2016 roku Agencja Nieruchomości Rolnych odwołała wieloletniego prezesa stadniny w Janowie Podlaskim Marka Trelę. ANR argumentowała, że w stadninie koni arabskich dochodziło do niewłaściwej opieki nad zwierzętami, a także do łamania przepisów poprzez zezwalanie partnerom zagranicznym większej liczby zarodków, niż jest to dopuszczalne.