Uroczystości 15 sierpnia bez Kukiz'15. Klub solidarnie za Kukizem przeciwko szefowi MON

W rocznicę „Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia w całej Polsce obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji, jak co roku, w Warszawie zaplanowana jest wielka defilada wojskowa. W uroczystościach weźmie udział m.in. prezydent Polski, Andrzej Duda czy minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

To właśnie szef MON zaprosił posłów na obchody Święta Wojska Polskiego i 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej, zaplanowane na 14-15 sierpnia tego roku. Takie zaproszenie opublikował na Twitterze Tomasz Jaskóła z Kukiz'15, który wspomniał przy tym o dziwnej sytuacji, jaka jest z nim związana.

Z relacji Jaskóły wynika, że owszem, zaproszeni zostali posłowie Kukiz'15, ale MON nie wystosowało oficjalnego zaproszenia do lidera klubu Kukiz'15 – Pawła Kukiza. „To jest bardzo słabe. Nikt z nas nie przyjdzie” – napisał na Twitterze Jaskóła.

Brak zaproszenia dla Pawła Kukiza może być efektem tego, że szef MON i lider Kukiz'15 raczej nie pałają do siebie sympatią. Poseł wielokrotnie krytykował Antoniego Macierewicza za zatrudnianie i chronienie Bartłomieja Misiewicza czy dziwną sytuację związaną z przetargiem na Caracale i rolą Wacława Berczyńskiego w tej sprawie. Z kolei Macierewicz wysłał Kukizowi „list straszak” (tak opisywał go poseł), w którym skrytykował jego podejście do Misiewicza.