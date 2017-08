Na środku Wisły powstanie łuk triumfalny? Pokazano projekt

Jak tłumaczył Jan Pietrzak, początkowo planowano, że łuk triumfalny poświęcony Bitwie Warszawskiej spinał będzie ze sobą dwa brzegi Wisły. Władze Warszawy nie chciały jednak przyznać inicjatorom projektu odpowiedniego terenu pod taką budowę.

– Były straszne kłopoty ze znalezieniem działki w tej materii miejskiej – tłumaczył Pietrzak. Wówczas – jak mówił Pietrzak – z pomocą przyszedł architekt Marek Skrzyński, współpracownik Towarzystwa Patriotycznego. – On wynalazł taki projekt w głowie, że jak zbudujemy łuk w Wiśle, to będziemy jak najmniej podlegać władzom Warszawy – mówił i dodał, że rzeka w dużej mierze podlega ministerstwu środowiska, a nie miastu. – Chodzi o to, żeby wykiwać władze Warszawy i zbudować łuk w nurcie Wisły – przyznał na koniec.

Bitwa Warszawska stoczona była w dniach 13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji na Europę Zachodnią. Zdaniem Edgara D’Abernon była to 18. z przełomowych bitew w historii świata. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.